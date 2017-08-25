Белый дом допустил применение силы против Венесуэлы

Сегодня, 22:45

В то же время советник Трампа отметил, что в ближайшее время Вашингтон не намерен проводить военную операцию против Каракаса

Герберт Макмастер. Фото: twitter
Герберт Макмастер. Фото: twitter

Администрация США рассматривает различные варианты реагирования на ситуацию в Венесуэле, где, как считают в Вашингтоне, установился режим диктатуры Николаса Мадуро, в том числе силовой, заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Мы не рассматриваем только дипломатические, только военные или только экономические возможности. Мы пытаемся интегрировать их вместе и представить президенту (США)", — сказал Макмастер на брифинге, отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность военного решения ситуации в Венесуэле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В то же время советник Трампа отметил, что в ближайшее время Вашингтон не намерен проводить военную операцию против Каракаса. "Любое решение будет (принято) вместе с нашими партнерами в регионе", — сказал он, добавив, что у США нет планов смены руководства Венесуэлы.

Макмастер также заявил, что Белый дом продолжает разрабатывать различные варианты действий с учетом того, как может развиваться ситуация в Венесуэле.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп ввел в пятницу новые санкции против Каракаса. В частности, американским компаниям запретили заключать сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет Каракас, и получение дивидендов от правительства Венесуэлы.
Венесуэла, США, Белый дом, решение, Макмастер
Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Майк Пенс. Фото: AFP

США планируют ужесточить санкции против Венесуэлы

Вчера, 02:47

США уже осуществили три раунда целевых санкций против Мадуро

США

Майк Пенс. Фото: AFP

США собрались остановить диктатуру в Венесуэле

15 Августа, 08:45

Пенс считает, что проблемы в стране угрожают и самой Америке

Другие страны

Николас Мадуро, фото AFP

Президент Венесуэлы Мадуро ответил на угрозы Трампа

15 Августа, 06:10

Мадуро уточнил, что по-прежнему желает провести телефонный разговор с президентом США

Россия

Россия решила поддержать Венесуэлу, фото с сайта redpixart.com

Россия ведет тайные переговоры с Венесуэлой - Reuters

14 Августа, 17:42

Москва использует свою позицию кредитора последней инстанции Венесуэлы, чтобы расширить контроль над крупнейшими в мире запасами нефти

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп пригрозил Венесуэле "военным решением"

14 Августа, 10:15

Президент США не исключил использования американских вооруженных сил для решения конфликта в Венесуэле

Другие страны

Фото: buhbiz.com.ua

Масштабная кибератака в Венесуэле: без связи остались 7 миллионов человек

11 Августа, 02:31

В правительстве страны считают, что кибератаки проводятся при поддержке иностранных агентов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования