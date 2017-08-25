Белый дом допустил применение силы против Венесуэлы

В то же время советник Трампа отметил, что в ближайшее время Вашингтон не намерен проводить военную операцию против Каракаса

Администрация США рассматривает различные варианты реагирования на ситуацию в Венесуэле, где, как считают в Вашингтоне, установился режим диктатуры Николаса Мадуро, в том числе силовой, заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Мы не рассматриваем только дипломатические, только военные или только экономические возможности. Мы пытаемся интегрировать их вместе и представить президенту (США)", — сказал Макмастер на брифинге, отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность военного решения ситуации в Венесуэле.

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В то же время советник Трампа отметил, что в ближайшее время Вашингтон не намерен проводить военную операцию против Каракаса. "Любое решение будет (принято) вместе с нашими партнерами в регионе", — сказал он, добавив, что у США нет планов смены руководства Венесуэлы.

Макмастер также заявил, что Белый дом продолжает разрабатывать различные варианты действий с учетом того, как может развиваться ситуация в Венесуэле.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп ввел в пятницу новые санкции против Каракаса. В частности, американским компаниям запретили заключать сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет Каракас, и получение дивидендов от правительства Венесуэлы.