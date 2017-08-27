Береговая охрана США спасла 18 человек у побережья Техаса после урагана

Неподалеку от порта города Корпус-Кристи спасены трое человек с рыбацкой лодки, четверо — с баржи, и еще 11 человек с двух буксиров

Береговая охрана США спасла 18 человек у берегов Техаса после прохождения урагана "Харви". Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Associated Press со ссылкой на местные власти.

Как сообщается, вертолеты береговой охраны начали поиски, как только появилась возможность.

Неподалеку от порта города Корпус-Кристи спасены трое человек с рыбацкой лодки, четверо — с баржи, и еще 11 человек с двух буксиров.

По данным ведомства, в порту Корпус-Кристи затонуло множество судов, в связи с чем есть вероятность разлива нефтепродуктов или химикатов.

Ранее СМИ сообщили о первой жертве урагана.

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Отметим, "Харви" – самый мощный ураган в США за последние 12 лет. В 2005 году ураган максимальной (пятой) категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана и практически разрушил Новый Орлеан.

В субботу Национальный центр наблюдения за ураганами США сообщил, что "Харви" ослаб до тропического шторма. Напомним, ранее сообщалось, что из-за урагана "Харви" в Мексиканском заливе в США добывают нефти на 25% меньше.

Как отмечается, потери в добычи нефти составляют примерно 428 568 баррелей нефти в день из примерно 1,75 млн баррелей в сутки, которые перекачиваются из Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп призвал граждан помнить о своей безопасности и следовать указаниям властей.