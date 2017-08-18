Беспорядки в США: Шварценеггер обратился к неонацистам

Известный актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер обратился к американцам и президенту СЩА Дональду Трампу с призывом противостоять распространению идеологий ненависти Америке.

"Ваши герои проиграли. Вы поддерживаете загубленную идею", – заявил в своем обращении к неонацистам Шварценеггер.

Он отметил, что никто не рождается "с ненавистью в душе", но при этом никогда не поздно учиться и понять то, что все люди имеют равную ценность.

"Те из вас, кто молчит, также должны развиваться. Много лет назад я понял, что единственный путь, который поможет нам преодолеть ненависть, это встретить ее лицом к лицу. Конечно, это не всегда комфортно, но стереотипы о расизме, религии, гендере или о чем-то еще – они как рак", – подчеркнул экс-губернатор.

"Давайте все прямо сейчас попытаемся оставить ужасные призраки прошлого в мусорной куче истории. Вот там им и место", – резюмировал Шварценеггер.

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Также он предложил Трампу свой вариант обращения к неонацистам от лица президента США: "Как президент Соединенных Штатов Америки и как республиканец я отвергаю поддержку белых националистов. В стране, победившей гитлеровские армии, нет места для фашистских флагов. Партия Линкольна не будет стоять с теми, кто несет боевой флаг павшей Конфедерации".

Напомним,12 и 13 августа в США в Шарлоттсвилле – студенческом городке Университета Вирджинии, – произошли столкновения участников митинга ультраправых с их противниками.

Акция была организована в знак протеста против сноса местного монумента, посвященного памяти генерала Конфедерации Роберта Ли, главнокомандующего армией Юга во времена Гражданской войны в США 1861-1865 годов.

Ситуация осложнилась тем, что в субботу, 13 августа, один из крайне правых, 20-летний Джеймс Филдс, въехал на своем авто в толпу людей, из-за чего 1 женщина погибла и еще 26 человек пострадали.

Учитель истории Дерек Веймер, который преподавал у наехавшего на толпу в Шарлотсвилле молодого человека, заявил, что виновник происшествия 20-летний Джеймс Алекс Филдс-младший был восхищен нацизмом и Адольфом Гитлером. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Washington Post. "У него были шовинистические взгляды", — сказал Веймер.

Отмечается, что Филдс-младший даже написал исследовательскую работу о вооруженных силах нацистов во Второй мировой войне, когда проходил курс "Современные американские войны". "Было очевидно, что он увлекался нацизмом и преклонялся перед личностью Адольфа Гитлера. Он придерживался взглядов о превосходстве белых. Он действительно верил в это", — рассказал учитель.