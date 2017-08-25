ЦРУ жестко взялось за Трампа – американские СМИ

Сегодня, 15:50

Директор американской разведки теперь может отслеживать, какая именно информация будет передана Белому дому

Фото: AFP
Фото: AFP

Директор ЦРУ Майк Помпео взял под личный контроль работу подразделения по расследованию связей президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники в американских органах.

По мнению неназванных чиновников ведомства, группа больше взаимодействует с коллегами из ФБР по этому делу, а полученные ее сотрудниками сведения могут существенно повлиять на ход расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве Москвы в американские выборы.

Как отмечает издание, личный контроль со стороны Помпео означает, что директор ЦРУ может отслеживать, какая именно информация о деле будет передана Белому дому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сам директор ранее заявлял, что его внимание обусловлено стремлением не допустить утечек подробностей расследования в СМИ.

Бывшие и действующие чиновники ЦРУ также высказали опасения, что Помпео может использовать свое положение в политическом противостоянии между сторонниками и противниками президента.

По данным источников издания, до сих пор Помпео не использовал свое служебное положение, чтобы повлиять на ход расследования.

Спецкомитет по разведке Сената Конгресса США одобрил инициативу, ограничивающую возможности президента Дональда Трампа сотрудничать с Россией в сфере кибербезопасности.
выборы, США, ЦРУ, ФБР, трамп

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: Pixabay

США поставили рекорд по поимке российских хакеров

Сегодня, 13:31

Увеличение количества арестов было обусловлено прорывом в расследовании вмешательства в президентские выборы в США

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп недоволен антироссийскими санкциями - СМИ

Вчера, 09:27

Американский президент выразил разочарование

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп намерен увеличить оборонные расходы США и усилить систему ПРО

Вчера, 01:35

По словам американского президента, будут разработаны новые средства, которые не позволят врагам страны нанести удар первыми

США

Трамп поздравил украинцев. Фото: president.gov.ua

Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

23 Августа, 17:55

США регулярно поддерживали Украину со времен Революции Достоинства, напомнил американский президент

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования