ЦРУ жестко взялось за Трампа – американские СМИ

Директор американской разведки теперь может отслеживать, какая именно информация будет передана Белому дому

Директор ЦРУ Майк Помпео взял под личный контроль работу подразделения по расследованию связей президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники в американских органах.

По мнению неназванных чиновников ведомства, группа больше взаимодействует с коллегами из ФБР по этому делу, а полученные ее сотрудниками сведения могут существенно повлиять на ход расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве Москвы в американские выборы.

Как отмечает издание, личный контроль со стороны Помпео означает, что директор ЦРУ может отслеживать, какая именно информация о деле будет передана Белому дому.

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Сам директор ранее заявлял, что его внимание обусловлено стремлением не допустить утечек подробностей расследования в СМИ.

Бывшие и действующие чиновники ЦРУ также высказали опасения, что Помпео может использовать свое положение в политическом противостоянии между сторонниками и противниками президента.

По данным источников издания, до сих пор Помпео не использовал свое служебное положение, чтобы повлиять на ход расследования.

Спецкомитет по разведке Сената Конгресса США одобрил инициативу, ограничивающую возможности президента Дональда Трампа сотрудничать с Россией в сфере кибербезопасности.