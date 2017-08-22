Экономика США из-за солнечного затмения недосчиталась 700 миллионов долларов

Солнечное затмение в США, которое наблюдалось в понедельник на территории всей страны на участке шириной свыше 110 км, принесло компаниям убыток в размере 694 миллионов долларов из-за того, что сотрудники бросили работу, чтобы понаблюдать за этим природным явлением. Такие подсчеты содержатся в исследовании компании Challenger, Gray & Christmas.

По оценке экспертов, в среднем американцы провели около 20 минут, наблюдая за затмением. Вместе с тем, штаты, где затмение было лучше всего видно, получили миллионы долларов от туристов, которые приехали сюда специально для этого события.

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По оценке USA Today, город Нэшвилл в штате Теннеси принял от 50 тысяч до 70 тысяч туристов в понедельник, которые потратили 15-20 миллионов долларов.

Доходы штата Южная Каролина могли достичь 43 миллионов долларов, а юго-восток штата Айдахо, где картина затмения была наиболее впечатляющей, посетили до 500 тысяч человек.

Напомним, на континентальной части США около полудня по времени Восточного побережья наблюдалось полное солнечное затмение.

Последний раз подобное происходило на обоих побережьях страны 99 лет назад. Следующее полное затмение здесь ожидается в 2024 году, но его можно будет увидеть только в нескольких штатах.