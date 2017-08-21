Экс-советник Трампа рассказал о противоречиях в Белом доме

Бывший главный советник президента США Дональда Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон сообщил, что внутри администрации президента существуют серьезные разногласия. Об этом он сообщил в интервью газете The Washington Post, – передает "Гордон".



"Ни одна администрация в истории не была настолько разделена между собой по поводу направления, в котором она должна идти", – заявил Бэннон.



Он подчеркнул, что команда Трампа разочарована повесткой дня Конгресса, которая больше согласуется с традиционными республиканскими приоритетами, чем те цели, которые провозглашает американский лидер.



"Если члены Республиканской партии на Капитолийском холме будут поддерживать идеи президента, а не свои цели, это будет одна большая счастливая семья", – убежден экс-советник.



По данным издания, несмотря на увольнение Бэннона, Трамп общался с ним в эти выходные. Вполне возможно, что президент США будет продолжать прислушиваться к советам Бэннона и дальше, пишет издание.



Бэннон вошел в ближний круг Трампа в середине августа 2016 года, когда стал генеральным директором предвыборного штаба. После инаугурации он стал главным советником по стратегическим вопросам в Белом доме.



В прошлом публицист и издатель Бэннон известен как сторонник крайне правой, националистической идеологии. Его называли автором "иммиграционного" указа Трампа, предусматривавшего существенные ограничения на въезд в страну мусульман.

18 августа этого года Бэннон ушел с поста советника.



Недовольство Трампа якобы вызвало интервью Бэннона журналу The American Prospect, в котором советник заявил, что США находятся в состоянии экономической войны с Китаем.

Как пояснил Бэннон, он думал, что в этот момент диктофон журналиста был выключен.

Ранее сообщалось, что в Белом доме подтвердили, что Трамп решил уволить Бэннона с поста советника по стратегическим вопросам.