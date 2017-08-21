Экс-советник Трампа рассказал о противоречиях в Белом доме

Сегодня, 06:22

Бэннон добавил, что повестка дня Конгресса сегодня больше соответствует традиционным республиканским приоритетам, чем позиция президента США

Бэннон дал интервью The Washington Post. Фото из открытых источников
Бэннон дал интервью The Washington Post. Фото из открытых источников

Бывший главный советник президента США Дональда Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон сообщил, что внутри администрации президента существуют серьезные разногласия. Об этом он сообщил в интервью газете The Washington Post, – передает "Гордон".

"Ни одна администрация в истории не была настолько разделена между собой по поводу направления, в котором она должна идти", – заявил Бэннон.

Он подчеркнул, что команда Трампа разочарована повесткой дня Конгресса, которая больше согласуется с традиционными республиканскими приоритетами, чем те цели, которые провозглашает американский лидер.

"Если члены Республиканской партии на Капитолийском холме будут поддерживать идеи президента, а не свои цели, это будет одна большая счастливая семья", – убежден экс-советник.

По данным издания, несмотря на увольнение Бэннона, Трамп общался с ним в эти выходные. Вполне возможно, что президент США будет продолжать прислушиваться к советам Бэннона и дальше, пишет издание.

Бэннон вошел в ближний круг Трампа в середине августа 2016 года, когда стал генеральным директором предвыборного штаба. После инаугурации он стал главным советником по стратегическим вопросам в Белом доме.

В прошлом публицист и издатель Бэннон известен как сторонник крайне правой, националистической идеологии. Его называли автором "иммиграционного" указа Трампа, предусматривавшего существенные ограничения на въезд в страну мусульман.
18 августа этого года Бэннон ушел с поста советника.

Недовольство Трампа якобы вызвало интервью Бэннона журналу The American Prospect, в котором советник заявил, что США находятся в состоянии экономической войны с Китаем.

Как пояснил Бэннон, он думал, что в этот момент диктофон журналиста был выключен.

Ранее сообщалось, что  в Белом доме подтвердили, что Трамп решил уволить Бэннона с поста советника по стратегическим вопросам.
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