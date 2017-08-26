"Это не месть": Посол США объяснил остановку выдачи виз россиянам

США с 23 августа приостановили выдачу своих неиммиграционных виз по всей России

Приостановка выдачи виз российским гражданам является результатом сокращения численности дипломатических сотрудников США в России.

Об этом заявил посол США в России Джон Теффт в своем видеообращении.

"Мне горько, что некоторые российские комментаторы подают происходящее как циничную попытку с нашей стороны наказать таким образом россиян в ответ на требование сократить численность нашего кадрового состава. Это совсем не так. Это не месть!", – отмечает Теффт.

Он пояснил, что американский дипломатический штат был сокращен до такой степени, что пришлось перераспределит кадровые ресурсы.

"Выдача виз – лишь одна из них. Приостановка выдачи виз – это результат решения российского правительства ограничить численность нашего кадрового состава, а совсем не ответ на него", – сказал посол.

Теффт подчеркнул, что Америка не ожидала, что "российская сторона до такого дойдет".

Напомним, Москва в ответ на одобрение Конгрессом США новых санкций против России приняла ответные меры: с 1 августа прекратилось использование дипломатами США складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

Также Россия потребовала до 1 сентября массово сократить число американских дипломатов в РФ, чтобы уравнять их с числом российских дипломатов в США. Так, в рамках новых мер против США покинуть Россию должны будут 755 американских дипломатов.

США с 23 августа приостановили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится только в посольстве США в Москве.