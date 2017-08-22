Генсек НАТО прокомментировал новую стратегию США по Афганистану

Столтенберг напомнил, что Альянс и государства-партнеры уже обязались увеличить свое присутствие в Афганистане

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал объявленную президентом США Дональдом Трампом новую стратегию по Афганистану. Об этом говорится в заявлении генсека.

"Я приветствую новый подход президента Трампа к Афганистану и региону. НАТО остается полностью преданным Афганистану, и я жду возможности обсудить новый подход с министром (обороны США) Мэттисом, государствами НАТО и партнерами" заявил Столтенберг.

Генсек также напомнил, что Альянс и государства-партнеры уже обязались увеличить свое присутствие в Афганистане. В настоящее время силы Альянса в стране насчитывают 12 тысяч военных.

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Напомним, новая стратегия США предусматривает, что американские военные останутся в Афганистане на долгосрочной основе. Также США не будут объявлять временные рамки своих операций в этой стране и точную численность своего контингента.