Из тюрем Техаса эвакуируют 4,5 тысячи заключенных из-за урагана "Харви"

Сегодня, 21:02

Заключенных переправляют в пенитенциарные заведения на востоке штата, они временно лишены права свиданий

&quot;Харви&quot; – самый мощный ураган в США за 12 лет после шторма &quot;Катрина&quot;. Фото: twitter.com/FBCSO
"Харви" – самый мощный ураган в США за 12 лет после шторма "Катрина". Фото: twitter.com/FBCSO

Власти штата Техас эвакуируют в субботу около 4,5 тыс. заключенных из трех тюрем на территории штата. Данная мера принята для предосторожности ввиду продолжающегося повышения уровня в реке Брасос-Ривер во время бушующего урагана "Харви". Об этом сообщил департамент уголовного правосудия Техаса, – передает ТАСС.

"Уровень воды в Брасос-Ривер продолжает подниматься из-за сильных осадков и урагана "Харви". Эвакуация из трех объектов коснется приблизительно 4,5 тыс. заключенных", – уточнил департамент в своем Facebook.

Как уточняется, эвакуация проводится автобусами. Узников переправляют в пенитенциарные заведения на востоке Техаса, подальше от зоны стихийного бедствия. Заключенные временно лишены права свиданий, но им обещают предоставить возможность связаться с родственниками по телефону в новом месте отбытия наказания.

Напомним, урагану "Харви" в пятницу была присвоена четвертая степень по пятибалльной шкале, он принес на побережье Техаса ветер скоростью до 130 миль в час (примерно 210 километров в час).

По данным центра, сейчас максимальная скорость ветра составляет 100 миль в час (155 километров в час).

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"Харви" медленно движется внутрь над Южным Техасом. Катастрофическое наводнение ожидается в течение нескольких следующих дней из-за сильных ливней", — говорится в заявлении центра.

Отмечается, что ураган движется на северо-запад со скоростью шесть миль в час (девять километров в час). Центр находится в 50 километрах к юго-западу от города Виктория и в 170 километрах к юго-востоку от города Сан-Антонио.

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"Харви" – самый мощный ураган в США за 12 лет после шторма "Катрина", из-за которого в Луизиане ушел под воду Новый Орлеан.
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