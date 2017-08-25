К США приближается мощнейший ураган

Ураган "Харви", который приближается к США, может стать самым мощным в за последние 12 лет. Ожидается, что он обрушится на юго-восточное побережье страны поздно вечером в пятницу или утром в субботу. Буйство стихии продлится от трех до пяти дней.

Американские аэропорты уже сообщили об отмене ряда авиарейсов. Ожидается, что в течение недели на юге США будет отменено еще больше рейсов.

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Кроме того, власти прибрежных округов штата Техас решили провести эвакуацию десятков тысяч жителей из-за приближения урагана.

Напомним, ранее сообщалось, что ураган в Польше валил деревья, есть жертвы.