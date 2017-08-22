Как Трамп с женой наблюдали за затмением Солнца

Сегодня, 01:55

Президент США Дональд Трамп с супругой и сыном решили понаблюдать за затмением Солнца с балкона Белого дома


В Вашингтоне, как и на остальной территории США в понедельник, 21 августа 2017 наблюдается полное солнечное затмение.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп, а также их сын Бэррон решили понаблюдать за уникальным космическим действом с балкона Белого дома. 

К наблюдению за событием также присоединились советник президента Иванка Трамп и некоторые другие высшие должностные лица государства.

Трансляция этого велась на официальном Youtube-канале администрации президента.
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