Как Трамп с женой наблюдали за затмением Солнца

Президент США Дональд Трамп с супругой и сыном решили понаблюдать за затмением Солнца с балкона Белого дома

В Вашингтоне, как и на остальной территории США в понедельник, 21 августа 2017 наблюдается полное солнечное затмение.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп, а также их сын Бэррон решили понаблюдать за уникальным космическим действом с балкона Белого дома.

К наблюдению за событием также присоединились советник президента Иванка Трамп и некоторые другие высшие должностные лица государства.

Трансляция этого велась на официальном Youtube-канале администрации президента.