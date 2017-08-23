Ким Чен Ын начинает уважать США – Трамп

Сегодня, 08:18

Американский президент предположил, что из этого "может получиться что-то позитивное"

Ким Чен Ын. Фото: AFP
Ким Чен Ын. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын зауважал Америку, передает "Корреспондент".

"Как мне кажется, Ким Чен Ын начинает нас уважать, и я уважаю это обстоятельство. Возможно, хоть и вряд ли, что из этого может получится что-то позитивное", – сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Финиксе (штат Аризона). Его выступление показывали в прямом эфире американские телеканалы.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что Северная Корея демонстрирует некоторую степень сдержанности. Он отметил, что страна перестала проводить испытания ракет и предпринимать провокационные действия после новой резолюции СБ ООН. По его мнению, это может означать готовность Пхеньяна начать диалог.

Ранее США и КНДР обменялись рядом угроз. Президент Дональд Трамп пообещал наказать Пхеньян в случае возможной атаки "огнем и яростью" и заявил о готовности военного ответа со стороны Соединенных Штатов.

В свою очередь КНДР заявила, что изучает возможности нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в Тихом океане.

Также северокорейский лидер Ким Чен Ын поручил увеличить объемы производства боеголовок для баллистических ракет и ракетных двигателей на твердом топливе.
США, КНДР, уважение, Ким Чен Ын, дональд трамп

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