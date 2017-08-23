Вице-адмирала ВМС США отправят в отставку – WSJ

За последнее время в Азии произошло четыре столкновения с участием американских кораблей

Вице-адмирала ВМС США Джозефа Окойна в ближайшие дни могут отправить в отставку. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"В ВМС США планируют отправить в отставку вице-адмирала Джозефа Окойна с должности командира флота после недавних четырех столкновений кораблей в Азии, а также нескольких смертей моряков", – сообщает издание.

По информации издания, он будет отправлен в отставку 23 августа.

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Напомним, эсминец "Джон Маккейн" понес существенный урон от столкновения с танкером в районе Малаккского пролива у берегов Сингапура. Несколько отсеков корабля были затоплены. Несколько моряков погибли, несколько – пропали без вести.