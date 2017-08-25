"Лучшее затмение": Трамп опубликовал в соцсети фото, как он "затемняет" Обаму

Президент США Дональд Трамп сделал в Twitter репост коллажа одного из пользователей, на изображении которого американский лидер "затмевает" предыдущего президента США Барака Обаму, – сообщает "24 Канал".

Так, на коллаже из четырех секций 4 черно-белых изображения Обамы, которого постепенно закрывает цветное фото улыбающегося Трампа. Под фотографией видно подпись: "Лучшее затмение!".

Ранее сообщалось, солнечное затмение с помощью пары мопсов умилило сеть.