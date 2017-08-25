"Лучшее затмение": Трамп опубликовал в соцсети фото, как он "затемняет" Обаму

Сегодня, 06:04

Президент США вновь порадовал своим сообщением в Twitter

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп сделал в Twitter репост коллажа одного из пользователей, на изображении которого американский лидер "затмевает" предыдущего президента США Барака Обаму, – сообщает "24 Канал".

Так, на коллаже из четырех секций 4 черно-белых изображения Обамы, которого постепенно закрывает цветное фото улыбающегося Трампа. Под фотографией видно подпись: "Лучшее затмение!".

Ранее сообщалось, солнечное затмение с помощью пары мопсов умилило сеть.
фото, Обама, затмение, трамп, солнечное затмение, дональд трамп, президент США

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Ольга Бузова. Фото: instagram

Голое фото Ольги Бузовой вызвало неоднозначную реакцию в сети

Вчера, 18:25

Теледива обнажилась во время отдыха на Сейшельских островах

Донбасс

Снимок фотографа. Фото: Facebook

Военный фотограф опубликовал впечатляющие снимки из АТО

Вчера, 13:56

На фото изображен быт украинских военных

Невероятное

Видеофакт: как выглядит солнечное затмение из-за руля автомобиля

Вчера, 06:34

Заснятое событие, названное "Великим американским затмением", состоялось 21 августа

США

Трамп поздравил украинцев. Фото: president.gov.ua

Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

23 Августа, 17:55

США регулярно поддерживали Украину со времен Революции Достоинства, напомнил американский президент

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования