Минфин США ввел новые санкции против россиян за контакты с КНДР

Вчера, 18:57

Последние санкции касаются физлиц и организаций, которые помогают тем, кто уже подпал под американские санкции

Фото: архив
Фото: архив

Министерство финансов США ввело индивидуальные санкции против шести физических лиц, включая четырех граждан РФ, из-за контактов торгового характера с КНДР. Об этом сообщили в американском Минфине.

В санкционный список внесены Рубен Киракосян, Михаил Писклин, Андрей Сербин и Ирина Хуиш. Также санкции касаются российской компании "Гефест-М" и ряда фирм из КНР, Сингапура и Намибии.

"Это неприемлемо, чтобы физические лица и компании в Китае, в России или где-либо еще позволяли Северной Корее получать доход для развития оружия массового уничтожения и для дестабилизации региона. Мы предпринимаем действия, согласующиеся с санкциями ООН, чтобы показать: за нарушение санкций и за поддержку Северной Кореи будут последствия; и чтобы предотвратить подобную активность в будущем", – говорится в заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина.

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В американском Минфине уточнили, что последние санкции касаются физлиц и организаций, которые помогают тем, кто уже подпал под санкции в связи с поддержкой ядерной и ракетной программ КНДР.

Также речь идет о взаимодействии с КНДР на энергетическом рынке, о помощи КНДР в экспорте ее рабочей силы и о содействии северокорейским организациям, уже находящимся под санкциями, в получении доступа к международным финансовым институтам.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ выступает против "экономического удушения" северокорейского режима.
Россия, США, КНДР, санкции, санкционный список
Источник:

Интерфакс

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