Мощнейший ураган "Харви": появились новые подробности и видео

В США ураган "Харви" оставил без электричества более 300 тысяч домов. Сумма ущерба от стихийного бедствия сейчас еще подсчитывается. Скорость порывов ветра достигает 210 км/ч, сообщают американские СМИ.

Trailer park homes flattened by Hurricane Harvey in Victoria. @mattdpearce pic.twitter.com/l0kHnjtXA4 — Robert Gauthier (@rgaut999) 26 серпня 2017 р.

Как сообщалось ранее, в округе Аранзас штата Техас из-за урагана "Харви" уже погибли три человека.

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Напомним, Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что ураган "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм Катрина, который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.