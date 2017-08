На США обрушился ураган "Харви": фото и видео последствий

Мощнейший за 12 лет ураган "Харви", обрушившийся на США, оставил без света 211 тысяч человек в штате Техас. Однако, после выхода на сушу "Харви "начал терять мощность: четвертый уровень опасности постепенно снизился до первого.

Пользователи соцсетей делятся кадрами последствий урагана. На них видны поваленные деревья, поврежденные дома и автомобили, подтопленные улицы, а на полках магазинов – пустые прилавки. Кроме того, в округе Форт-Бенд стихия вынудила выбраться на дороги аллигаторов.

Gators and flooding advice via @txgatorsquad: Expect them to be displaced. Simply looking for higher ground. Leave alone until water recedes pic.twitter.com/nN1B5jvMyV — FBCSO Texas (@FBCSO) 24 августа 2017 г.

Be careful out there y'all. Found on a street near us in League City! pic.twitter.com/ThXhl9CJTY — Eric Berger (@SpaceCityWX) 26 августа 2017 г.

Публикация от تغريداتهم (@taghredathum) Авг 26 2017 в 3:15 PDT

Like fireworks! A series of transformer blowouts throughout the day at I-37/ Navigation Blvd. Area now w/out power #CorpusChristi #Harvey pic.twitter.com/MXtNlJnk1L — Oscar Margain (@OscarBorderTeam) 26 августа 2017 г.

This is the hotel where the media / chasers were staying in Rockport. They are now moving to shelter while in the eye. #TXwx #Harvey pic.twitter.com/OUqt3qPBCH — StormViewLIVE (@StormViewLIVE) 26 августа 2017 г.

Just far enough inland to avoid the heavy stuff. Gonna be seeing a lot of this the next couple days. #HurricaneHarvey pic.twitter.com/DaFeAMKJXg — Eric Estepp (@DECSRacing) 26 августа 2017 г.

Ранее сообщалось, что минимум десять человек пострадали в американском городе Рокпорт (штат Техас) из-за мощного урагана "Харви". В населенном пункте разрушено несколько зданий. А в городе Корпус-Кристи, расположенном по соседству, 155 тысяч человек остались без электричества. Жителей районов, которые могли оказаться в эпицентре стихии, эвакуировали, для остальных провели инструктаж техники безопасности. Также произвели эвакуацию заключенных из тюрем.

Президент США Дональд Трамп призвал граждан помнить о своей безопасности и следовать указаниям властей.

Ранее NASA опубликовало в YouTube видео, показывающее, как из космоса выглядит ураган Харви. Запись показывает положение урагана на 25 августа.

"Харви" — самый мощный ураган, обрушившийся на США за последние 12 лет, скорость ветра на побережье сейчас достигает 60 м/с. В центре стихии, который расположен пока в узком заливе между барьерными островами и материковым побережьем, — до 215 км/час.

В 2005 году ураган "Катрина" максимальной пятой категории практически разрушил Новый Орлеан, обрушившись на побережье штата Луизиана.