Находчивый пес, спасающийся от урагана "Харви", стал героем интернета

Сегодня, 10:24

В соцсетях появилось фото собаки, которая идет в укрытие, держа в зубах целый мешок корма

Фото: Diasporanews
Фото: Diasporanews

Символом сопротивления стихии в Техасе стал пес, который взял еду и покинул дом.

Собаку сфотографировала Тиле Докенс и выложила снимок на своей странице в Facebook.

Пса зовут Отис. За ним присматривал 65-летний Сальвадор Сеговия. Пропажу любимца пожилой американец заметил не сразу, а через несколько часов. Кроме того, из дома кто-то забрал пакет с кормом.

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Позже выяснилось, что соседи видели, как пес бежал по городу и нес что-то в зубах. По словам Сальвадора, Отис – местная знаменитость. Животное иногда отправляют в магазин или "за гамбургером".

Напомним, ураган "Харви" обрушился на побережье Мексиканского залива в субботу, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. Позже он ослаб до уровня тропического шторма, а максимальная скорость ветра на настоящий момент составляет около 64 км\час.

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Национальная метеослужба (NWS) сообщила, что тропический шторм "Харви" привел к катастрофическим наводнениям в одном из крупнейших городов американского штата Техас Хьюстоне в воскресенье.

По их данным, в некоторых частях Хьюстона осадки составляют более 76 сантиметров, и в ближайшее время это число будет увеличиваться.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.
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Источник:

РИА Новости

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