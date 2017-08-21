От Трампа ушел еще один советник

Сегодня, 09:35

Айкан занимал пост советника президента по вопросам, касающимся реформы нормативно-правовой базы

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Советник президента США Дональда Трампа по реформе норм и правил ведения бизнеса миллиардер Карл Айкан принял решение покинуть пост в связи с подозрениями в конфликте интересов.

"Этим я подтверждаю наш сегодняшний разговор, в котором мы согласились в том, что я прекращаю выступать на посту специального советника президента по вопросам, касающимся реформы нормативно-правовой базы", – говорится в письме Айкана, направленном президенту.

По его словам, он никогда не имел официального поста в администрации и не играл роли в определении ее политики.

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"В отличие от инсинуаций со стороны многих ваших критиков из демократов, у меня никогда не было доступа к закрытой информации или выгоды от занимаемой мной позиции, я также не считаю, что моя роль представляла конфликт интересов", – отмечается в письме Айкана.

Он подчеркнул, "что не искал выгоды или какой-то пользы для компании, к которой причастен, и лишь выражал мнения, которые могли бы быть полезны для перерабатывающей отрасли".

Ранее в Белом доме подтвердили данные ряда СМИ о том, что президент США Дональд Трамп принял решение уволить своего советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона.
США, трамп, советник, дональд трамп, айкан
Источник:

Интерфакс-Украина

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