Против "рая для террористов": США расширяют полномочия военных в Афганистане

Полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая со специальным обращением на военной базе Форт-Майер в Виргинии.

"Мы расширим полномочия американских Вооруженных сил, чтобы наносить удары по террористам и криминальным сетям, которые сеют насилие и хаос по всему Афганистану", − заявил Трамп и назвалнеприемлемым быстрый вывод войск США из Афганистана, так как этим воспользуются террористы.

"Последствия быстрого вывода (войск) предсказуемы и неприемлемы. Самая ужасная террористическая атака в нашей истории 11 сентября была спланирована и управлялась из Афганистана, поскольку эта страна управлялась правительством, которое предоставляло убежище террористам. Вывод (войск) создаст вакуум, который заполнят террористы, включая ИГ и Аль-Каиду, как это случилось до 11 сентября", − отметил Трамп.

При этом он подчеркнул, что США не допустят, чтобы Афганистан превратился в "рай для террористов" и заверил, что "победа будет одержана". Как известно, ранее в России заявили, что кампания США в Афганистане провалилась. В РФ уверены, что если США не выведем войска, Афганистан может стать "мировым инкубатором международного терроризма".

Трамп указал, что в своей стратегии в Афганистане Вашингтон не будет устанавливать лимиты по времени и не будет объявлять о численности войск, занятых в борьбе с терроризмом. Также он уточнил, что Штаты продолжат оказывать помощь афганским властям в деле борьбы против терроризма, но эта помощь не будет оказываться бесконечно.

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Напомним, сейчас в Афганистане находятся около 8,4 тысячи военнослужащих США. Они проводят спецоперации против талибов и группировки "Исламское государство", обучают и консультируют местные силы безопасности.