Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном

Сегодня, 03:25

Корабль в плановом порядке совершал заход в порт Сингапура

Эсминец John S. McCain получил повреждения левой части кормы. Фото: Korabli.eu
Эсминец John S. McCain получил повреждения левой части кормы. Фото: Korabli.eu

Ракетный эсминец ВМС США John S. McCain столкнулся в понедельник с торговым судном в районе Малаккского пролива. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы седьмого флота ВМС США, – передает ТАСС.

"Ракетный эсминец John S. McCain столкнулся 21 августа с торговым судном Alnic MC, когда двигался к востоку от Сингапура и Малаккского пролива", – отмечается в сообщении.

В командовании седьмого флота подчеркнули, что "корабль в плановом порядке совершал заход в порт Сингапура". По первоначальным данным, эсминец получил повреждения левой части кормы.

"Поисково-спасательные работы ведутся в координации с местными органами власти", – заключили в пресс-службе.

Alnic MC – либерийский танкер, который используется для перевозки нефти и химической продукции. Его водоизмещение – 50 760 тонн.

Напомним, в Тихом океане найден затонувший в 1945 году американский крейсер "Индианаполис".
корабль, танкер, эсминец, вмс сша

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