Самый мощный за 12 лет ураган "Харви": В США рассказали о жутких последствиях стихии

В результате урагана "Харви" в американском штате Техас пропавшими без вести считаются 30 человек. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на местные власти.

При этом отмечается, что еще около 30 человек получили травмы вследствие природных катаклизмов.

Должностные лица призывают людей держаться подальше от дорог.

Два округа Аранзас, Рокпорт, с населением в 10 000 человек, взяли на себя основную тяжесть бури, когда она врезалась в побережье в конце пятницы.

Согласно данным Национальной метеорологической службы, самый сильный порыв во время урагана "Харви" был зафиксирован на уровне 132 мили в час.

Как сообщает CNN, из-за непогоды порядка 300 тысяч человек в пострадавших районах лишились электроэнергии. А в городе Рокпорт сильный ветер привел к разрушению нескольких зданий и конструкций.

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Ранее сообщалось, что жертвами урагана "Харви" стали три человека.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм Катрина.