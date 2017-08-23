Сенат США хочет перекрыть Трампу возможность сотрудничать с Россией

Сегодня, 13:32

Предложение включено в законопроект об ассигнованиях на разведку в 2018 году

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Спецкомитет по разведке Сената Конгресса США одобрил инициативу, ограничивающую возможности президента Дональда Трампа сотрудничать с Россией в сфере кибербезопасности. Предложение включено в законопроект об ассигнованиях на разведку в 2018 году, передает "Коммерсант" со ссылкой на Reuters.

В документе сообщается, что директор национальной разведки будет должен за месяц до планируемого заключения соглашения с Россией предоставить профильным комитетам Конгресса доклад, в котором должны быть представлены убедительные основания для соглашения, перечень разведданных, которые будут переданы российской стороне, а также доказательства того, что совместная деятельность с Россией принесет пользу национальной безопасности США.

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Ранее Палата представителей и Сенат США одобрили закон о новых антироссийских санкциях. Дональд Трамп подписал документ, но сделал оговорку, что будет выполнять его до тех пор, пока это не противоречит Конституции США. Новый закон, в том числе, разрешает вводить персональные санкции за "деятельность, подрывающую кибербезопасность в интересах правительства РФ".
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