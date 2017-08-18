США и Южная Корея проведут масштабные военные учения

США и Южная Кореи 21 августа начнут масштабные 10-дневные военные учения под кодовым названием "Ulchi Freedom Guardian", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

По информации министерства обороны США, к учениям будут привлечены 17500 американских военнослужащих. Также сообщается, что участие в маневрах будут брать также военные Австралии, Канады, Колумбии, Дании, Новой Зеландии, Нидерландов и Великобритании.



"UFG – это оборонительные учения на основе компьютерной симуляции, которые позволят улучшить готовность к защите региона и обеспечить стабильность на Корейском полуострове", – отмечается в сообщении Пентагона.

Ранее сообщалось, что у Южной Кореи появилось предложение для США и Китая.