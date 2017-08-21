США прекращают выдачу виз по всей России

Сегодня, 12:08

Решение связано связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии

Посольство США в Москве. Фото: vestikavkaza.ru
Посольство США в Москве. Фото: vestikavkaza.ru

Посольство США в России объявило, что с 23 августа 2017 года приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах. Это связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции. 

С 1 сентября собеседования будут проводиться только в посольстве в Москве. С 21 августа начнется отмена собеседований, назначенных в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

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Как известно, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России. Он подчеркнул, что Вашингтон не потерпит вмешательства в свои демократические процессы.

Ранее, 28 июля, МИД РФ объявило о мерах против американских дипломатов в ответ на принятый Конгрессом США законопроект о санкциях против России.

Стало известно, что США должны сократить число сотрудников американских дипмиссий на территории России до 455 человек – именно столько людей работает в дипломатических представительствах РФ в США, в то время как в штат американских структур в России входят около 1200 человек.

Кроме того, с 1 августа приостановлено использование посольством США двух объектов недвижимости в Москве – дачи в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице.

Напомним, 29 декабря прошлого года из США были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. Кроме того, был закрыт доступ к загородным дачам постоянного представительства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне.
Россия, США, санкции, дипломаты
Источник:

Meduza

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