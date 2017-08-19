США официально начали расследование в отношении Китая

Вчера, 01:17

Отмечается, что расследование ведется с целью выяснить, не допускается ли в Китае хищение интеллектуальной собственности США

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

США официально начали расследование торговых практик Китая, сообщает "Телеканал 112" со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что расследование ведется с целью выяснить, не допускается ли в Китае хищение интеллектуальной собственности США.

"После консультаций с заинтересованными сторонами и другими правительственными агентствами я решил, что эти критические вопросы заслуживают тщательного расследования", — заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, которому поручено расследование.

Напомним, ранее министерство коммерции Китая сообщило, что примет меры в случае введения США торговых ограничений.

Ранее Трамп поручил провести расследование в отношении Китая.
Китай, США, расследование

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