США ограничат визы для студентов – СМИ

Сегодня, 08:40

Возможное решение связано с выполнением предвыборных обязательств Дональда Трампа и его призывом "нанимать американцев и покупать американское"

Выдачу виз по культурному обмену могут остановить. Фото: AFP
Выдачу виз по культурному обмену могут остановить. Фото: AFP

Администрация президента США Дональда Трампа может ограничить выдачу виз для культурного обмена, летней работы и работы с целью изучения языка. Об этом сообщили источники, близкие к Белому дому, передает The Wall Street Journal.

По информации издания, Белый дом "рассматривает серьезные ограничения" для культурного обмена, основанного на работе в США. Всего ограничения могут коснуться пяти видов виз, включая форму J-1 (образовательные программы и культурный обмен). Отмечается, что возможное решение связано с выполнением предвыборных обязательств Дональда Трампа и его призывом "нанимать американцев и покупать американское".

Источник издания сообщил, что ограничения могут коснуться более 100 тыс. человек, в основном студентов, находящихся в США по программе культурного обмена, причем возможна как полная отмена подобных виз, так и введение серьезных дополнительных требований для людей, пребывающих по ним в США.

В Госдепартаменте отказались прокомментировать изданию возможные ограничения, отметив, что продолжают осуществлять упомянутые программы. Пресс-служба Белого дома также отказалась от комментариев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, Россия в ответ на одобрение Конгрессом США новых санкций пприняла с 1 августа прекратила использование дипломатами США складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору. Также Россия потребовала до 1 сентября сократить число американских дипломатов в РФ, чтобы уравнять их с числом российских дипломатов в США. Так, в рамках новых мер против США покинуть Россию должны будут 755 американских дипломатов.

США с 23 августа приостановили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится только в посольстве США в Москве.
США, визы, трамп, дональд трамп, культурный обмен
Источник:

РБК-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Посол США в России Джон Теффт. Фото: AP

"Это не месть": Посол США объяснил остановку выдачи виз россиянам

26 Августа, 16:46

США с 23 августа приостановили выдачу своих неиммиграционных виз по всей России

Россия

МИД России призвал Госдеп «не наводить тень на плетень» из-за виз, фото из открытых источников

МИД России призвал Госдеп "не наводить тень на плетень" из-за виз

23 Августа, 01:10

В ведомстве отметили, что проблема кроется в недостаточной эффективности работы визовых подразделений

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко "потроллил" россиян из-за виз

22 Августа, 15:45

Глава государства напомнил соседям, что украинцы ездят в ЕС без виз, а россиянам закрывают путь в США

Украина

Жителям Крыма за визой США нужно будет ехать в Киев. Фото: ukrboard.com.ua

Как жителям Крыма оформить американскую визу: в посольстве США объяснили

22 Августа, 11:36

Американские дипломаты также уточнили процедуру относительно оплаты консульских сборов

Россия

Посольство США в Москве. Фото: vestikavkaza.ru

Последний день: у посольства США в Москве выстроилась очередь за визами

22 Августа, 10:46

Люди в очереди надеются, что успеют получить визу до объявленного посольством перерыва

Другие страны

Беларусь хочет нормализации отношений США и РФ. Фото: evroflag.by

У Лукашенко отреагировали на решение США не выдавать белорусам визы в России

22 Августа, 10:19

Минск рассчитывает на  нормализацию российско-американских отношений, отметили в МИД

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования