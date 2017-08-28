США ограничат визы для студентов – СМИ

Возможное решение связано с выполнением предвыборных обязательств Дональда Трампа и его призывом "нанимать американцев и покупать американское"

Администрация президента США Дональда Трампа может ограничить выдачу виз для культурного обмена, летней работы и работы с целью изучения языка. Об этом сообщили источники, близкие к Белому дому, передает The Wall Street Journal.

По информации издания, Белый дом "рассматривает серьезные ограничения" для культурного обмена, основанного на работе в США. Всего ограничения могут коснуться пяти видов виз, включая форму J-1 (образовательные программы и культурный обмен). Отмечается, что возможное решение связано с выполнением предвыборных обязательств Дональда Трампа и его призывом "нанимать американцев и покупать американское".

Источник издания сообщил, что ограничения могут коснуться более 100 тыс. человек, в основном студентов, находящихся в США по программе культурного обмена, причем возможна как полная отмена подобных виз, так и введение серьезных дополнительных требований для людей, пребывающих по ним в США.

В Госдепартаменте отказались прокомментировать изданию возможные ограничения, отметив, что продолжают осуществлять упомянутые программы. Пресс-служба Белого дома также отказалась от комментариев.

Напомним, Россия в ответ на одобрение Конгрессом США новых санкций пприняла с 1 августа прекратила использование дипломатами США складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору. Также Россия потребовала до 1 сентября сократить число американских дипломатов в РФ, чтобы уравнять их с числом российских дипломатов в США. Так, в рамках новых мер против США покинуть Россию должны будут 755 американских дипломатов.

США с 23 августа приостановили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится только в посольстве США в Москве.