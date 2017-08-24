США планируют ужесточить санкции против Венесуэлы

США намерены усилить экономическое давление на правительство Венесуэлы с помощью новых санкций, заявил в среду вице-президент США Майкл Пенс.

"США уже осуществили три раунда целевых санкций против (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро и его ближайшего окружения. И таких санкций будет еще больше", — сказал Пенс, выступая в Майами.

Он заверил, что США "продолжат действовать до тех пор, пока режим Мадуро не проведет свободные и честные выборы, выпустит всех политзаключенных и прекратить репрессии против венесуэльского народа".

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после созыва учредительного собрания, объявленного по инициативе Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.