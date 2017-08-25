США поставили рекорд по поимке российских хакеров

Сегодня, 13:31

Увеличение количества арестов было обусловлено прорывом в расследовании вмешательства в президентские выборы в США

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В 2017 году американские спецслужбы задержали сразу семь российских хакеров, которые подозреваются в совершении преступлений против США. Об этом сообщает Reuters.

При этом, сравнивая с периодом с 2010 года, ежегодно до 2017 года только по два российских киберпреступника выдавали Соединенным Штатам Америки.

Показатель 2017 года по поимке киберпреступников из России является рекордным для спецслужб США. Отмечается, что увеличение количества арестов было обусловлено прорывом, достигнутым в ходе расследования относительно президентских выборов в США.

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"Департамент юстиции заявил, что не отслеживает аресты или обвинительные заключения по национальности и отклонил дополнительные комментарии", – говорится сообщении.

Как сообщалось, в Украине находится свидетель Федерального бюро расследований (ФБР) по делу о кибератаке на серверы Демократической партии США.
Россия, США, хакеры, ФБР, президентские выборы

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