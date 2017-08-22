США придумали новый способ, как надавить на Северную Корею

Генпрокуратура Соединенных Штатов уже получила ордер суда на наложение временного ареста на активы несколько фирм из Китая

США по линии Генпрокуратуры предпринимают ряд мер в отношении китайских компаний с целью усилить нажим на Пекин и добиться от него более действенных шагов по приостановке ракетно-ядерной программы КНДР. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, речь идет о Dandong Zhicheng и еще четырех китайских компаниях, которые власти США обвиняют в закупках угля у КНДР на американские доллары. В мае Генпрокуратура США получила ордер суда на наложение временного ареста на активы этих фирм из КНР под предлогом того, что они содействуют финансовой подпитке ракетно-ядерной программы Пхеньяна.

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Теперь американские банки, через которые Dandong Zhicheng и остальные проводили денежные операции, предоставили прокуратуре дополнительные сведения на этот счет. Это, как отмечает газета, позволит федеральным властям США заморозить активы китайских компаний на постоянной основе и косвенно усилить прессинг на Пекин.

Как заверяют источники газеты, судебные ордеры и арест авуаров в данном случае являются лишь инструментами политики администрации президента США Дональда Трампа. Новые шаги по этой линии последуют в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что США официально начали расследование в отношении Китая.