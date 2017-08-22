США придумали новый способ, как надавить на Северную Корею

Сегодня, 10:18

Генпрокуратура Соединенных Штатов уже получила ордер суда на наложение временного ареста на активы несколько фирм из Китая

США продолжают искать способы, как надавить на КНДР. Фото: Телеграф
США продолжают искать способы, как надавить на КНДР. Фото: Телеграф

США по линии Генпрокуратуры предпринимают ряд мер в отношении китайских компаний с целью усилить нажим на Пекин и добиться от него более действенных шагов по приостановке ракетно-ядерной программы КНДР. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, речь идет о Dandong Zhicheng и еще четырех китайских компаниях, которые власти США обвиняют в закупках угля у КНДР на американские доллары. В мае Генпрокуратура США получила ордер суда на наложение временного ареста на активы этих фирм из КНР под предлогом того, что они содействуют финансовой подпитке ракетно-ядерной программы Пхеньяна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теперь американские банки, через которые Dandong Zhicheng и остальные проводили денежные операции, предоставили прокуратуре дополнительные сведения на этот счет. Это, как отмечает газета, позволит федеральным властям США заморозить активы китайских компаний на постоянной основе и косвенно усилить прессинг на Пекин.

Как заверяют источники газеты, судебные ордеры и арест авуаров в данном случае являются лишь инструментами политики администрации президента США Дональда Трампа. Новые шаги по этой линии последуют в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что США официально начали расследование в отношении Китая.
Китай, США, КНДР, северная корея
Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

ООН. Фото: flickr.com/un

Северная Корея отправляла химическое оружие в Сирию - Reuters

Сегодня, 09:49

За последние полгода были перехвачены два северокорейских груза, предназначенных научному центру в Сирии

Другие страны

Северная Корея снова грозит ударом. Фото: AFP

Военные КНДР гневно отреагировали на учения США и Южной Кореи

Сегодня, 08:25

Тренировку армий в Северной Корее назвали "опасной военной провокацией"

Другие страны

Фото: AFP

КНДР уже грозит Австралии: "Правосудия не избежите"

Вчера, 17:05

В Северной Корее назвали решение Австралии "самоубийством"

Другие страны

Фото: AFP

Северная Корея зарабатывает на экспорте, несмотря на санкции - ООН

Вчера, 12:53

По оценкам Госдепа США, санкции могут сократить прибыль КНДР от экспорта на 1 млрд долларов

США

Учения. Фото: reuters

США и Южная Корея готовятся на случай ядерной войны с КНДР

Вчера, 09:20

Совместные американо-южнокорейские учения будут продолжаться до 31 августа

Политика

Владимир Горбулин. Фото: из открытых источников

Советник Порошенко указал на превращение России в часть "оси зла"

19 Августа, 09:36

Появление РФ в одном ряду с Ираном и КНДР дает понимание, какой ее видят сегодня политики в США

Другие страны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН. Фото ООН

Генсек ООН сделал заявление по ситуации вокруг Северной Кореи

17 Августа, 16:22

По словам Гутерриша, крайне важно снизить тон риторики и обратиться к дипломатии

США

Джеймс Маттис. Фото: AFP

США обещают уничтожить северокорейские ракеты

18 Августа, 02:29

Глава Пентагона отметил, что у США все еще есть возможность использовать военную силу против КНДР

Другие страны

Япония решила вооружаться. Фото: из открытых источников

Угроза войны с КНДР: СМИ узнали о планах Японии

17 Августа, 13:40

Министерство обороны Японии намерено создать подразделения для обеспечения космической безопасности

Украина

Фото: AFP

Ракетный скандал: экс-чиновник Пентагона дал совет Украине

17 Августа, 12:37

Карпентер напомнил, что скоро ожидается визит в Киев министра обороны США Джима Маттиса

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования