Техас ожидает продолжение разгула стихии и визит Трампа

Сегодня, 02:49

Стихия станет для президента США первой проверкой того, насколько он успешно сможет справиться с последствиями природной катастрофы

Техас ожидает продолжение разгула стихии, фото Вести.ru
Техас ожидает продолжение разгула стихии, фото Вести.ru

Американский штат Техас готовится к новой волне сильных дождей и наводнений после мощного урагана "Харви". По словам губернатора штата Грэма Эббота, уровень осадков может стать рекордным за всю историю.

Тем временем, президент США Дональд Трамп готовится нанести визит во вторник в Техас, о чем в воскресенье сообщила его пресс-секретарь Сара Сандерс. По ее словам, в настоящее время прорабатываются логистические детали поездки.

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Стихия станет для президента США первой проверкой того, насколько он успешно сможет справиться с последствиями природной катастрофы. В прошлом августе Трамп, будучи еще кандидатом в президенты, выступил с резкой критикой экс-президента США Барака Обамы, обвинив его в том, что тот играл в гольф во время разрушительного наводнения в штате Луизиана.

Напомним, национальная метеослужба (NWS) сообщила, что тропический шторм "Харви" привел к катастрофическим наводнениям в одном из крупнейших городов американского штата Техас Хьюстоне в воскресенье. По их данным, в некоторых частях Хьюстона осадки составляют более 76 сантиметров, и в ближайшее время это число будет увеличиваться.
США, стихия, ураган, техас, ураган харви, харви
Источник:

РИА Новости

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