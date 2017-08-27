Тиллерсон пообещал продолжать "мирно давить" на Пхеньян

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в воскресенье, что в Вашингтоне расценивают как провокационный акт запуск Пхеньяном трех ракет малой дальности. Об Этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на телеканалу "Фокс-ньюс".

"Запуск любой баллистической ракеты – это нарушение резолюций СБ ООН. Мы рассматриваем это как акт провокации", – сказал он в интервью, добавив, что международное сообщество не заинтересовано в том, чтобы у Пхеньяна была ядерное оружие.

"Мы продолжим нашу кампанию по оказанию мирного давления (...) работая с союзниками, работая с Китаем, чтобы посмотреть, сможем ли мы усадить режим в Пхеньяне за стол переговоров", – отметил Р.Тиллерсон.

СМИ Южной Кореи со ссылкой на военных сообщили, что в субботу утром КНДР осуществила запуск в сторону Японского моря нескольких ракет малой дальности. "Несколько неопознанных снарядов были запущены примерно в 6:49 утра по местному времени из провинции Канвондо. Они пролетели более 250 км в северо-восточном направлении, отмечают в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи", – говорилось в одном из сообщений.