Торговое противостояние США и Китая: может ли Трамп сдержать свои обещания

Сегодня, 12:39

Американский бизнес уже не раз противостоял Белому дому в вопросах торговли с Китаем

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Если Трамп решит исполнить свои предвыборные обещания и начнет ограничивать Китай в торговле, он наживет себе очень влиятельного врага — крупный американский бизнес. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, американские компании предпринимают максимум усилий, чтобы не уступить конкурентам свою долю на китайском рынке – самом быстрорастущем в мире.

"Американский бизнес будет активно лоббировать свои интересы, и рынки также способны привести Трампа в чувство. Если фондовый рынок увидит, что меры Вашингтона больно ударят по Boeing, автопроизводителям, IT-компаниям, сельскохозяйственным предприятиям, то он значительно просядет", — рассказал специалист по истории китайского капитализма Джеймс Макгрегор.

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У Торговой палаты США и других организаций, продвигающих международную торговлю, есть влиятельные союзники в обеих платах конгресса. Издание отмечает, что, с одной стороны, они готовы рассмотреть предложения Трампа, но с другой — они слишком долго являлись свидетелями выгод, которые свободная торговля приносит как их родным штатам, так и всей американской экономике.

Американский бизнес уже не раз противостоял Белому дому в вопросах торговли с Китаем, пытаясь защитить свои интересы от возможного ущемления.

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Поскольку Трамп не входит в традиционный вашингтонский истеблишмент, он может более активно противостоять лоббистским усилиям, чем предыдущая администрация, отметил профессор Университета Калифорнии в Сан-Диего Виктор Ших, специалист по китайской политике и финансам.

Один из главных возникших сейчас вопросов заключается в том, смогут ли лоббистские группы в итоге склонить президента на свою сторону, рассказал эксперт.

По оценке исследовательской организации Rhodium Group, объем инвестиций американского бизнеса в китайскую экономику превысили 228 млрд долларов с 1990 года.

Ранее сообщалось, что США официально начали расследование в отношении Китая расследование ведется с целью выяснить, не допускается ли в Китае хищение интеллектуальной собственности США.
бизнес, фондовый рынок, торговля, Китай, США
Источник:

РБК

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