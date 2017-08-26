Трамп лишился еще одного советника

Сегодня, 21:29

Себастьян Горка был одним из самых ярых сторонников президента США

Себастьян Горка. Фото: The Daily Beast
Себастьян Горка. Фото: The Daily Beast

Себастьян Горка оставил должность консультанта Белого дома по вопросам борьбы с терроризмом, передает УНН со ссылкой на CNN.

Горка был одним из самых ярых сторонников Дональда Трампа, он часто появлялся в эфире, для того чтобы выступить в защиту политики президента и его публичных заявлений, но его роль вне телевизионных обращений была непонятной. Он не играл важной политической роли, – такое мнение высказали работники администрации для издания. Кроме того политик не был членом Совета национальной безопасности.

По данным СМИ, Горка ушел с должности после того как понял, что в Белом доме ему не дали какой-либо значимой роли.

Белый дом подтвердил, что Горка больше не работает в администрации, но опроверг, что он ушел в отставку по собственному желанию.

Горка стал очередным отставником Белого дома за семь месяцев пребывания у власти администрации Трампа. Он является гражданином США, который родился в Британии и имеет венгерских родителей, был известен своими предупреждениями относительно исламского терроризма.

Ранее в Белом доме подтвердили данные ряда СМИ о том, что президент США Дональд Трамп принял решение уволить своего советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона.

Также от Трампа ушел советник по реформе норм и правил ведения бизнеса миллиардер Карл Айкан.
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