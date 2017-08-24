Трамп намерен увеличить оборонные расходы США и усилить систему ПРО

Сегодня, 01:35

По словам американского президента, будут разработаны новые средства, которые не позволят врагам страны нанести удар первыми

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении увеличить оборонные расходы страны и усилить системы противоракетной обороны (ПРО). Такое заявление американский лидер сделал в Неваде на съезде ветеранской организации "Американский легион", передает телеканал "112 Украина".

"Мы нацелены на расширение и улучшение нашей системы ПРО, чтобы сбивать ракеты в воздухе", − заявил американский лидер.

По словам Трампа, будут разработаны новые средства, которые не позволят врагам страны нанести удар первыми.

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Он также подчеркнул, что администрация "работает с Конгрессом США над существенным повышением оборонного бюджета в нынешнем году".

"Я обещал восстановить наши вооруженные силы. И это ровно то, что мы делаем", − сказал он.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп передал свои поздравления с Днем независимости Украины президенту Петру Порошенко, заявив, что Америка продолжит оставаться союзником Украины.
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