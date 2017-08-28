Трамп назначил в США День равноправия женщин

Сегодня, 02:16

Американские женщины 90 лет назад получили право голоса, закрепленное в Конституции страны

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп объявил 26 августа Днем равноправия женщин, передает Голос Америки.

Отмечается, что в этот день в 1920 году была принята 19 поправка к Конституции страны, закрепившая право голоса для женщин.

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В Белом доме отметили, что администрация президента продолжит поддерживать продвижение женщин и строить экономику, в рамках которой женщины могут быть успешными.

Однако в некоторых городах различных штатов прошли демонстрации, посвященные защите прав женщин. Некоторые участницы акций выразили опасения, что при нынешней администрации права женщин оказались под угрозой.

Напомним, ранее Трамп официально вернул запрет на службу трангендеров в армии.
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