Трамп недоволен антироссийскими санкциями – СМИ

Сегодня, 09:27

Американский президент выразил разочарование

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп в частном порядке выразил свое недовольство принятием новых антироссийских санкций, сообщает Корреспондент со ссылкой на издание Politico.

Трамп выразил разочарование по поводу новых санкций против России и пытался помешать этому, убедив председателя Сената по внешним связям республиканца Боба Коркера в том, что это вредный политический шаг, рассказали три источника издания. Трамп утверждал, что новый закон является неконституционным и может навредить его президентству.

Но Коркер был убежден, что законопроект пройдет обе палаты с двухпартийной поддержкой. Законопроект был принят Конгрессом, и Трамп неохотно подписал документ 2 августа.
Трамп также связывался с сенатором Томом Тиллисом, который работает с сенатором от демократов Крисом Куном над законопроектом, призванном защитить независимого юриста Роберта Мюллера, который расследует возможные связи президента с Россией, от любой попытки Трампа уволить его.

Пресс-секретарь Белого дома Линдсей Уолтерс сказала: "Мы не комментируем личные беседы, которые президент ведет с членами Конгресса. Мы полны решимости работать вместе над налоговыми льготами, пограничной безопасностью, укреплением обороны и другими важными вопросами".

В отдельном заявлении пресс-секретаря Белого дома в среду говорилось, что Трамп и Макконнелл "проведут ранее запланированные встречи после августовского перерыва, чтобы обсудить эти критические вопросы с членами руководства Конгресса и администрацией президента. Белый дом и сотрудники руководства координируют подробности этих встреч".
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