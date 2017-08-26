Трамп официально вернул запрет на службу трангендеров в армии

Ранее Трамп принял резонансное решение по трансгендерам в армии

Трамп официально вернул отмененный Обамой запрет на службу трангендеров в армии, сообщили в Белом доме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Американцы взбунтовались из-за запрета армейской службы трансгендерам



Ранее сообщалось, что Трамп принял резонансное решение по трансгендерам в армии. Его заявление вызвало осуждение, в том числе со стороны руководителей крупных IT-компаний.

Две организации по защите прав ЛГБТ подали судебный иск к президенту СШАДональду Трампу из-за заявлений в его твиттере о запрете службы в армии для трансгендеров.