Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

Президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с 26-годовщиной независимости, сообщает пресс-служба президента Украины.

Он напомнил, что США регулярно поддерживали Украину со времен Революции Достоинства.

"Со дня провозглашения Украиной независимости 24 августа 1991 года и особенно после революции Достоинства Соединенные Штаты всегда поддерживали ее стремление стать действительно европейской страной", — отмечается в поздравлении.

Кроме того, Трамп пообещал, что США и дальше будут поддерживать Украину, а также помогут восстановить территориальную целостность.

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Президент США передал искренние поздравления и пожелания, подчеркнув, что День независимости является особым моментом для празднования и отмечания уже достигнутых результатов, несмотря на еще существующие впереди вызовы.

Как сообщалось, Посольство США в Украине оригинально поздравило украинцев с Днем Независимости. Работники диппредставительства подготовили музыкальные ролик. На видео сотрудники поют песню "Добрий ранок, Україно!".