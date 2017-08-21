Трамп представит новую стратегию США по Афганистану

Сегодня, 10:05

СМИ уверены, что американский президент собирается расширить военный контингент в регионе

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп 25 августа обнародует новую стратегию США по действиям в Афганистане и Южной Азии. Об этом сообщил Белый дом.

Деталей новой стратегии в Белом доме не разглашают. Однако журналисты The New York Times при этом убеждены, что Трамп намерен объявить об увеличении численности американских военных в Афганистане на 4 000 человек.

Также по данным газеты, Трамп в своем обращении может потребовать от союзников по НАТО более активного вовлечения в урегулирование ситуации в Афганистане, чтобы "разделить тот груз, который несут Соединенные Штаты".

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Кроме того журналисты убеждены, что стратегия по Южной Азии коснется, в основном, Пакистана. В частности, США намерены оказать давление на Исламабад, чтобы он прекратил предоставлять убежище афганским талибам.

Напомним, ранее в России заявили, что кампания США в Афганистане провалилась. В РФ уверены, что если США не выведем войска, Афганистан может стать "мировым инкубатором международного терроризма". 
Афганистан, Белый дом, трамп, стратегия, дональд трамп
Источник:

Интерфакс

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