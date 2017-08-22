Слишком много жизней: Трамп сделал громкое заявление по действиям армии США за границей

Сегодня, 09:17

При проведении своей внешней политики Вашингтон истратил много времени, энергии и жизней на то, чтобы другие страны следовали их принципам, отметил американский президент

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Впредь Соединенные Штаты не будут использовать свои вооруженные силы для экспорта демократии, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы больше не будем использовать нашу армию для построения демократий за рубежом или для восстановления других стран по нашему образцу", – сказал он в обращении к армии и нации на военной базе в штате Виргиния.

При этом он подчеркнул, что США не требуют, чтобы другие государства изменяли "свой образ жизни".

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Американский президент сказал, что Соединенные Штаты при проведении своей внешней политики истратили много времени, энергии "и, главное, жизней" на то, чтобы другие страны следовали их принципам.

Ранее министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что международному сообществу необходимо продолжать оказывать дипломатическое давление на РФ ради принуждения ее к выполнению Минских соглашений.
США, трамп, внешняя политика, дональд трамп
Источник:

Интерфакс-Украина

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