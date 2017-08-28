Трамп собирался построить в Москве небоскреб – СМИ

Также стала известна вероятная причина того, почему миллиардеру так и не удалось построить высотку

Еще до своего президентства Дональд Трамп намеревался построить в Москве небоскреб Trump Tower. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на The Washington Post.

Так, некий Феликс Сатер – застройщик с российскими корнями – писал Трампу в ноябре 2015 года, чтобы тот приехал в Москву на обсуждение строительства небоскреба. Не исключено, что миллиардер мог бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, он также писал и вице-президенту Trump Organization Майклу Коэну, что якобы Трамп намерен отпраздновать не только победу в американских выборах, но и один из крупнейших проектов в истории недвижимости.

Однако, как стало известно изданию от источников, которые знакомы были с планом строительства, миллиардер так и не посетил тогда Москву.

"Отсутствовали свободные земли и не было соответствующих разрешений, поэтому проект был прекращен в конце января 2016 года, незадолго до начала праймериз", – заявил собеседник.

Издание подчеркивает, что хотя детали сделки так и не были раскрыты, они свидетельствуют о том, что бизнес Трампа имел значительные коммерческие интересы в России, когда уже началась президентская кампания.

Напомним, президент САША Дональд Трамп в начале августа подписал закон "О противодействии неприятелям Америки через санкции", которым ввел в действие новые санкции против России.