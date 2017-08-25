Трамп ввел финансовые санкции против Венесуэлы

В Белом доме считают, что диктатура Мадуро вредит населению страны и преследует оппозицию

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Президент Дональд Трамп подписал указ о введении новых жестких финансовых санкций в отношении диктатуры в Венесуэле", – говорится в документе.

Данное решение поясняется тем, что "диктатура Мадуро продолжает лишать венесуэльский народ [доступа к] продуктам и медицинским препаратам, отправлять в тюрьму [представителей] демократически избранной оппозиции и насильственно подавлять свободу слова".

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после созыва учредительного собрания, объявленного по инициативе Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.