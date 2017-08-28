Ураган "Харви" обрушился на Техас: пострадали миллионы людей

Сегодня, 12:20

Последствия разбушевавшейся стихии уже превзошли худшие ожидания властей и метеорологов, отмечают американские СМИ

Фото: Diasporanews
Фото: Diasporanews

Около 6,8 млн человек в Техасе – это около четверти населения самого большого штата в США, – пострадали от удара урагана "Харви", который обрушился на побережье Соединенных Штатов в ночь на субботу, 26 августа. Об этом сообщил в понедельник, 28 августа, телеканал Эй-Би-Си Ньюс.

Регион переживает серьезные подтопления из-за ливневых дождей. Согласно данным метеорологов, в крупнейшем городе штата Хьюстоне и его пригородах может выпасть рекордное количество осадков – около 130 см.

Представители властей просят людей, находящихся в безопасности, оставаться на местах и не пытаться перемещаться по залитым водой улицам. Власти также призвали владельцев лодок оказать помощь в спасательных операциях.

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Американские СМИ отмечают, что последствия урагана в Техасе уже превзошли худшие ожидания властей и метеорологов. В свою очередь некоторые ученые заявили о роли изменения климата в силе урагана и количестве осадков, они призвали власти принять меры по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу для предотвращения дальнейших катастроф.

По данным Национального центра США по предупреждению ураганов (NHC), в настоящее время максимальная скорость ветра "Харви" составляет около 65 километров в час. По информации The New York Times, число жертв урагана в Техасе достигло пяти человек.

Пока власти США не дают предварительных оценок ущерба от урагана. "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина".

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На настоящий момент самым разрушительным ураганом в истории Соединенных Штатов считается "Катрина", в 2005 году практически разрушившая город Новый Орлеан и унесшая свыше 1,8 тыс. жизней. Материальный ущерб тогда составил 125 млрд долларов.
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Источник:

Интерфакс

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