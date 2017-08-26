Ураган "Харви" усилился до четвертой категории

В настоящее время "Харви" находится в 70 километрах от города Корпус Кристи

Урагану "Харви", который в ближайшие часы обрушится на побережье штата Техас в Мексиканском заливе, присвоена четвертая категория при максимальной пятой, сообщает Национальный центр ураганов США.

По данным на 18.00 местного времени, скорость ветра в центре урагана достигает 215 километров в час.

В настоящее время "Харви" находится в 70 километрах от города Корпус Кристи и движется к нему со скоростью до 13 километров в час.

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В районах, которые затронет стихия, проживают 4,6 миллиона человек. Власти призвали тех, кто еще не успел эвакуироваться, "оставаться в убежище", поскольку в противном случае ураган застигнет их в дороге, что гораздо опаснее.

Специалисты Национального центра ураганов предупреждают, что сильный ветер может повредить крыши домов и стены, повалить деревья и электрические столбы, что оставить целые районы без электроснабжения "на недели и месяцы".

"Большая часть района (бедствия) будет непригодна для жизни на недели или месяцы", — отмечается в сообщении.

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"Харви" уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан в Луизиане.

Напомним, ранее сообщалось, что ураган в Польше валил деревья, есть жертвы.