Ураган разбушевался: из Техаса поступают первые сообщения о разрушениях и раненых

Сегодня, 10:45

Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео происходящего


Минимум десять человек пострадали в американском городе Рокпорт (штат Техас) из-за мощного урагана "Харви", сообщает ABC.

В населенном пункте разрушено несколько зданий. А в городе Корпус-Кристи, расположенном по соседству, 155 тысяч человек остались без электричества

Жителей районов, которые могли оказаться в эпицентре стихии, эвакуировали, для остальных провели инструктаж техники безопасности.

Президент США Дональд Трамп призвал граждан помнить о своей безопасности и следовать указаниям властей.

"Харви" — самый мощный ураган, обрушившийся на США за последние 12 лет, скорость ветра на побережье сейчас достигает 60 м/с. В центре стихии, который расположен пока в узком заливе между барьерными островами и материковым побережьем, — до 215 км/час.

В 2005 году ураган "Катрина" максимальной пятой категории практически разрушил Новый Орлеан, обрушившись на побережье штата Луизиана.
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Источник:

РИА Новости

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