Ураган разбушевался: из Техаса поступают первые сообщения о разрушениях и раненых

Минимум десять человек пострадали в американском городе Рокпорт (штат Техас) из-за мощного урагана "Харви", сообщает ABC.

В населенном пункте разрушено несколько зданий. А в городе Корпус-Кристи, расположенном по соседству, 155 тысяч человек остались без электричества

Жителей районов, которые могли оказаться в эпицентре стихии, эвакуировали, для остальных провели инструктаж техники безопасности.

This is what I love about #Houston -neighbors made their own barricade with an old speaker, a drawer, and a big log! #abc13 pic.twitter.com/ul96u5tyqW

Президент США Дональд Трамп призвал граждан помнить о своей безопасности и следовать указаниям властей.

THIS IS NOT THE OCEAN! This is what it looks like now on some streets in Corpus Christi because of #HurricaneHarvey https://t.co/ZdfKP0rWEG pic.twitter.com/CtdyHqyEQp