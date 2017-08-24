В 30 округах штата Техас введен режим бедствия из-за циклона

В 30 округах штата Техас из-за циклона "Харви" введен режим бедствия, сообщает Fox News.

"Техасцы верят в то, что в случае чрезвычайной ситуации надо действовать и быть начеку, — заявил губернатор штата Грег Эббот. — Поэтому я предпринимаю предварительные шаги до того, как циклон "Харви" обрушится на наше побережье".

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По распоряжению Эббота спасательные службы приведены в состояние полной готовности на случай, если понадобится оказать помощь населению и ликвидировать последствия удара стихии. По прогнозам синоптиков, циклон может привести к наводнениям в Техасе.

Сейчас циклон "Харви" находится в Мексиканском заливе в 700 километрах юго-восточнее американского города Мэнсфилд. Он приближается к побережью со скоростью четыре километра в час. Метеорологи предупреждают, что к пятнице он может превратиться в ураган.

Ранее сообщалось, что мощный тайфун обрушился на Гонконг, а уже сегодня стихия добралась до Китая.