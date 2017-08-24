В 30 округах штата Техас введен режим бедствия из-за циклона

Сегодня, 14:44

Спасательные службы приведены в состояние полной готовности 

Техас может затопить. Фото: AFP
Техас может затопить. Фото: AFP

В 30 округах штата Техас из-за циклона "Харви" введен режим бедствия, сообщает Fox News.

"Техасцы верят в то, что в случае чрезвычайной ситуации надо действовать и быть начеку, — заявил губернатор штата Грег Эббот. — Поэтому я предпринимаю предварительные шаги до того, как циклон "Харви" обрушится на наше побережье".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По распоряжению Эббота спасательные службы приведены в состояние полной готовности на случай, если понадобится оказать помощь населению и ликвидировать последствия удара стихии. По прогнозам синоптиков, циклон может привести к наводнениям в Техасе.

Сейчас циклон "Харви" находится в Мексиканском заливе в 700 километрах юго-восточнее американского города Мэнсфилд. Он приближается к побережью со скоростью четыре километра в час. Метеорологи предупреждают, что к пятнице он может превратиться в ураган.

Ранее сообщалось, что мощный тайфун обрушился на Гонконг, а уже сегодня стихия добралась до Китая.
стихия, наводнение, циклон, техас
Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Наводнения и оползни в Сьерра-Леоне. Фото: twitter.comguyelster

Буйство стихии в Африке: без вести пропали сотни людей

15 Августа, 18:43

Спасатели продолжают поисковую операцию по извлечению людей, заваленных обломками собственных домов

Другие страны

Индию затопило. Фото: AFP

Число жертв наводнений в Индии перевалило за сотню

15 Августа, 10:16

Мощные дожди обрушились на север Индии в конце прошлой недели

Мир

В Китае от наводнения пострадали более 220 тысяч человек (видео)

18 Июня, 05:27

Разрушены более 300 жилых помещений, есть погибшие

Другие страны

Наводнения и оползни: в Непале считают жертвы и проводят масштабную эвакуацию

14 Августа, 11:50

Спасательные команды из солдат, полицейских и местных жителей направлены в пострадавшие районы, чтобы помочь тем, кто оказался в ловушке

Мир

На Перу обрушилась стихия. Фото: AFP

Жертвами чудовищных наводнений в Перу стали 107 человек

17 Апреля, 13:24

Международный олимпийский комитет выделит 600 тысяч долларов для устранения последствий стихии

Евросоюз

В Италии бушуют пожары. Фото: AFP

Пожары в Италии привели к гибели трех человек

8 Августа, 09:16

Спасательные службы пока не могут "укротить"  разбушевавшиеся лесные пожары 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования