В Белом Доме отменили режим чрезвычайного положения

Сегодня, 02:43

О деталях инцидента пока ничего не сообщается

Белый дом, фото novostink.ru
Белый дом, фото novostink.ru

Руководство секретной службы Белого дома распорядилось снять режим чрезвычайного положения на территории резиденции американского президента. Об этом сообщает сайт американского телеканала ABCNews, передает телеканал "112 Украина".

Введен режим был в 13:15 по местному времени по причине обнаружения подозрительной сумки в северной части резиденции.

После обнаружения предмета сотрудники пресс-службы, журналисты и рабочие, находившиеся в Белом доме, были эвакуированы. Также было перекрыто движение на близлежащих улицах. Что стало причиной отмены режима ЧП, пока что не сообщается.

В то же время президент Дональд Трамп на момент ввода ЧП находился вне Белого дома, в штате Аризона, поэтому никаким образом на происходящее не отреагировал.

Ранее президент США Дональд Трамп нелестно отозвался о Белом доме – здание, в котором на протяжении веков проживали первые лица Соединенных Штатов.
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