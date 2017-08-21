В Чикаго за сутки в результате стрельбы погибли шесть человек

Всего в городе за сутки произошло более десятка инцидентов со стрельбой

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 33 получили ранения в результате нескольких не связанных между собой случаев стрельбы в Чикаго (штат Иллинойс) за последние сутки, передает УНН со ссылкой на Chicago Tribune.

По данным издания, самый большой из инцидентов произошел в одном из районов на юге города, где неизвестный из автомобиля начал стрелять по группе людей, которые стояли у ночного клуба. В результате стрельбы погиб один человек, еще шесть пострадали. Преступник скрылся с места происшествия.

Всего в городе за сутки произошло более десятка инцидентов со стрельбой.

Стоит отметить, что в Чикаго каждые выходные полиция регистрирует десятки тяжких правонарушений.

Напомним, в Майами эвакуировали торговый центр из-за сообщений о стрельбе.