В Чикаго за сутки в результате стрельбы погибли шесть человек

Сегодня, 02:29

Всего в городе за сутки произошло более десятка инцидентов со стрельбой

В Чикаго каждые выходные полиция регистрирует десятки тяжких правонарушений. Фото из открытых источников
В Чикаго каждые выходные полиция регистрирует десятки тяжких правонарушений. Фото из открытых источников

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 33 получили ранения в результате нескольких не связанных между собой случаев стрельбы в Чикаго (штат Иллинойс) за последние сутки, передает УНН со ссылкой на Chicago Tribune.

По данным издания, самый большой из инцидентов произошел в одном из районов на юге города, где неизвестный из автомобиля начал стрелять по группе людей, которые стояли у ночного клуба. В результате стрельбы погиб один человек, еще шесть пострадали. Преступник скрылся с места происшествия.

Всего в городе за сутки произошло более десятка инцидентов со стрельбой.

Стоит отметить, что в Чикаго каждые выходные полиция регистрирует десятки тяжких правонарушений.

Напомним, в Майами эвакуировали торговый центр из-за сообщений о стрельбе.
США, погибли, стрельба, чикаго

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