В Госдепе США разъяснили ситуацию с летальным оружием для Украины

Сегодня, 10:40

Визит Мэттиса в Киев регулярно связывают с вопросом о вооружении Украины

Хизер Науэрт. Фото: Politico
Хизер Науэрт. Фото: Politico

Несмотря на визит главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Украину, решение по поставкам летального оружия Киеву еще не принято. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науерт, передает Корреспондент.

По ее словам, возможность поставок оружия не исключается.

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"Секретарь Мэттис (министр обороны США Джеймс Мэттис – ред.) сейчас находится в Украине. Что касается программы вооружения, решение еще принято не было, но мы не будем исключать такую возможность", – отметила Науерт.

Напомним, вчера Джеймс Мэттис прибыл в Украину, а его визит приурочен к празднованию Дня Независимости нашей страны.
США, госдеп, летальное оружие, Мэттис, Науерт

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