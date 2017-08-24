В Госдепе США разъяснили ситуацию с летальным оружием для Украины

Визит Мэттиса в Киев регулярно связывают с вопросом о вооружении Украины

Несмотря на визит главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Украину, решение по поставкам летального оружия Киеву еще не принято. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науерт, передает Корреспондент.

По ее словам, возможность поставок оружия не исключается.

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"Секретарь Мэттис (министр обороны США Джеймс Мэттис – ред.) сейчас находится в Украине. Что касается программы вооружения, решение еще принято не было, но мы не будем исключать такую возможность", – отметила Науерт.

Напомним, вчера Джеймс Мэттис прибыл в Украину, а его визит приурочен к празднованию Дня Независимости нашей страны.